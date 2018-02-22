Прокурор потребовал ареста в зале суда генерала Натаван Мирветовой

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова гособвинитель потребовал ареста подозреваемой генерала Натаван Мирветовой в зале суда, лишения ее свободы сроком на 12 лет.

Очередной процесс назначен на 1 марта.

Отметим, что в отношении других обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Н.Мирветовой избрана мера пресечения в виде невыезда.