Прокурор потребовал осудить на 10 лет мошенника, заполучившего 80 тыс. манатов, представляясь сотрудником Bakcell

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Бахруза Алиева, обвиняющегося в мошенничестве.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Рауфа Алиева государственный обвинитель потребовал для Б.Алиева наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Очередное судебное заседание назначено на 15 октября.

Отметим, что Б.Алиев путем мошенничества заполучил 80 тыс. манатов у 41 человека. Он представлялся работником Bakcell и обещал устроить их на работу в компанию. Задержанный Б.Алиев выплатил 24 тыс. манатов потерпевшим лицам.

Он обвиняется по ст.178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) УК.