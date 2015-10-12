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    Прокурор потребовал осудить на 10 лет мошенника, заполучившего 80 тыс. манатов, представляясь сотрудником Bakcell

    Очередное судебное заседание назначено на 15 октября

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Бахруза Алиева, обвиняющегося в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Рауфа Алиева государственный обвинитель потребовал для Б.Алиева наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

    Очередное судебное заседание назначено на 15 октября.

    Отметим, что Б.Алиев путем мошенничества заполучил 80 тыс. манатов у 41 человека. Он представлялся работником Bakcell и обещал устроить их на работу в компанию. Задержанный Б.Алиев выплатил 24 тыс. манатов потерпевшим лицам. 

    Он обвиняется по ст.178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) УК. 

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