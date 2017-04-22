Прокурор попросил наказания для женщины, совершившей в Баку мошенничество на сумму 39 тыс. манатов

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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступления продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу Улькяр Ибрагимовой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева выступил государственный обвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил для У. Ибрагимовой лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев.

Адвокат обвиняемой попросил у суда времени для своего выступления.

Очередное заседание суда назначено на 27 апреля.

Отметим, что У. Ибрагимовой инкриминируется статья 178.3.2. (мошенничество, в крупном размере) Уголовного кодекса. Согласно обвинительному акту, работая продавцом в магазине "Гянджлик" в Баку, она совершила мошенничество в отношении работодателя. У. Ибрагимова мошенническим путем присвоила золото и драгоценности потерпевшего на сумму 39 тыс. 184 манатов.