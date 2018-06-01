Прокурор попросил срока для продавшего в Баку одну квартиру нескольким людям главы стройфирмы

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу директора строительной компании İdeal-V Чингиза Мамедова и учредителя и фактического руководителя фирмы Исы Мамедова, обвиненных в мошенничестве.

Как сообщает Report на суде под председательством судьи Ахмеда Гулиева выступил гособвинитель.

Прокурор в своем выступлении попросил лишить обоих обвиняемых свободы сроком на 11 лет.

Отметим, что во время следствия, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, подтвердились основательные подозрения, что в период работы директором строительной компании İdeal-V Ч. Мамедов, войдя в предварительный преступный сговор с учредителем и фактическим руководителем фирмы И. Мамедовым, используя служебные полномочия и осуществив намеренный подлог документов, перепродали нескольким гражданам квартиры в многоквартирном жилом доме, построенном обществом по адресу Баку, Насиминский район, ул. Д. Алиевой, квартал 717, и присвоили обманным путем чужое имущество на сумму 3 млн 206 тыс. 310 манатов.

Несмотря на то, что они были привлечены в качестве подозреваемых по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) и неоднократно получали предупреждения о возмещении нанесенного гражданам материального ущерба, они уклонялись от этого. В связи с этим в отношении них было принято судебное решение о мере пресечения в виде ареста.