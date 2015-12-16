Прокурор попросил смягчения наказания по делу Рауфа Миргадирова

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу журналиста Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Алисултана Османова прошел за закрытыми дверями. После процесса адвокат Р.Миргадирова - Фуад Агаев заявил журналистам, что выступил государственный обвинитель: "Прокурор попросил для Рауфа Миргадирова наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет".

Помимо этого, прокурор попросил утвердить ст. 62 УК (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) по делу Р.Миргадирова.

Очередной процесс назначен на 23 декабря.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле прошлого года в Турции, после чего был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 УК (государственная измена).