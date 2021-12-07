Прокурор попросил приговорить Вугара Сафарли к 11 годам лишения свободы

15:49 Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям отложен судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугара Сафарли, а также работающих

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугара Сафарли, а также работавших в фонде на различных должностях Биньямина Исмаилова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Темкина Халилова, Тельмана Таирова, Тахмины Ягубовой, Валеха Оруджева, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева

Как сообщает Report, выступивший на процессе под председательством судьи Азера Пашаева адвокат обвиняемого А.Велиев подал письменное заявление.

Он сказал, что его подзащитный дал согласие на передачу здания, находящегося в его собственности, в государственную собственность для возмещения ущерба.

Затем слово было предоставлено государственному обвинителю.

В своей речи прокурор попросил приговорить В.Сафарли к 11 годам, Б.Исмаилова - 7 годам, А.Велиева - 7 годам, Н.Мамедова - 7 годам, Б.Фатуллаева - 2 годам, Т.Халилова - 2 годам, Т.Тахирова - 7 годам, В.Оруджева - 2 годам, Т.Ягубову - 6 годам (условно), Ш.Ибрагимова - 2 годам и Н.Гаджиева - 7 годам лишения свободы.

Сторона защиты попросила у суда времени для выступления.

Очередной судебный процесс назначен на 14 декабря.

Напомним, ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда господдержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с госзакупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 млн 500 тыс. манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 млн манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере, полученных преступными путями), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Одним из пострадавших по этому делу признано Агентство по развитию медиа.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 4 апреля 2020 года Вугар Сафарли был освобожден от должности исполнительного директора Фонда.