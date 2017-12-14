Прокурор попросил приговорить сына Галиба Салахзаде к 4 годам лишения свободы

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районом суде был продолжен судебный процесс по уголовному делу сына бывшего депутата Милли Меджлиса Галиба Салахзаде Алигусейна Салахзаде, обвиняемого в оказании сопротивления представителю власти.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой завершилось судебное следствие.

Адвокат А.Салахзаде Тофиг Асланов сообщил Report, что государственный обвинитель в своем выступлении попросил лишить его подзащитного свободы сроком на 4 года.

Очередное заседание суда назначено на 20 декабря.

Отметим, что в отношении А.Салахзаде решением Насиминского районного суда избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 3 месяца. Он обвиняется в избиении сотрудника ОАО "Азерсу" Эльбея Мирзалиева.

Ему инкриминируется статья 315.2 Уголовного кодекса.