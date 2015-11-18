​Прокурор попросила приговорить обвиняющуюся в мошенничестве женщину к 9 годам тюрьмы

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по делу обвиняющейся в мошенничестве Ирады Гашимовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Рамэллы Аллахвердиевой выступил гособвинитель.

Прокурор попросила приговорить И.Гашимову к 9 годам тюрьмы.

Очередное судебное заседание назначено на 25 ноября.

Отметим, что И.Гашимова взяла у Гюльсум Исмаиловой, Солмаз Хагвердиевой и еще нескольких лиц деньги и золотые украшения и не вернула их.

Она обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере).