​Прокурор попросила приговорить обвиняющуюся в мошенничестве женщину к 9 годам тюрьмы

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по делу обвиняющейся в мошенничестве Ирады Гашимовой.
Как сообщает Report, на процессе под председательством Рамэллы Аллахвердиевой выступил гособвинитель.
Прокурор попросила приговорить И.Гашимову к 9 годам тюрьмы.
Очередное судебное заседание назначено на 25 ноября.
Отметим, что И.Гашимова взяла у Гюльсум Исмаиловой, Солмаз Хагвердиевой и еще нескольких лиц деньги и золотые украшения и не вернула их.
Она обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере).
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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