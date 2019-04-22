Прокурор попросил не удовлетворять жалобу Федаи Лачын

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении певицы Федаи Лачын и других лиц, обвиняемых в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмара Рагимова выступил гособвинитель.
В своем выступлении прокурор попросил оставить в силе приговор, вынесенный судом первой инстанции, и не удовлетворять апелляционные жалобы обвиняемых лиц.
Затем адвокаты попросили у суда время для выступления с репликой.
Ходатайство было удовлетворено.
Очередное заседание суда назначено на 6 мая.
Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября 2017 года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, Ф.Лачын приговорили к 5 годам тюрьмы, командира табора Пенитенциарной службы Бахруза Абдуллаева - 9, начальника караула Джейхуна Самедова - 9, его заместителей - Турала Поладханова - 8,5 лет, Фуада Гаджиева - 8,5, таксиста Магомеда Гаджиева - 7, Гюнай Атакишиеву - 6, Агиля Наджафова - 9, Исрафила Солтанова - 7, Шахмара Бейализаде - 7, Тарлана Зейналова - 7, Анара Аскерова - 7 и Али Агами (наказания объединены) 20 лет лишения свободы.
Недовольные приговором Ф.Лачын и другие подали апелляционную жалобу.
İsmayıl NəsibliАвтор новости