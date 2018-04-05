Прокурор попросил наказать сына бизнесмена, насмерть сбившего дочь шехида

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ На суде выступили адвокаты обвиняемого.

Как сообщает Report, они попросили вынести оправдательный приговор своему подзащитному.

Гособвинитель попросил время, чтобы ознакомиться с выступлением адвокатов.

Процесс отложен на 16 апреля.

На суде просмотрели видеосъемку событий, имевших место после автоаварии.

Р.Рагимов сообщил, что спустя некоторое время после события ведущий дело следователь встретился с его отцом Акифом Рагимовым около дома торжеств "Егяна": "Я тоже там был, никуда не сбегал".

Выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор попросил для Р.Рагимова 6 лет тюремного заключения.

Отметим, что авария произошла 8 ноября прошлого года в Сабаильском районе Баку. По факту следственным отделом районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК.

Напомним, что 17-летний Р.Рагимов является сыном бизнесмена, главы ОАО "Xırdalan Xəz" Акифа Рагимова.

Погибшая в аварии К.Алекперова была дочерью шехида Эльтона Алекперова.