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    Прокурор попросил наказать сына бизнесмена, насмерть сбившего дочь шехида

    Процесс отложен на 16 апреля

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ На суде выступили адвокаты обвиняемого.

    Как сообщает Report, они попросили вынести оправдательный приговор своему подзащитному.

    Гособвинитель попросил время, чтобы ознакомиться с выступлением адвокатов.

    Процесс отложен на 16 апреля.

    На суде просмотрели видеосъемку событий, имевших место после автоаварии.

    Р.Рагимов сообщил, что спустя некоторое время после события ведущий дело следователь встретился с его отцом Акифом Рагимовым около дома торжеств "Егяна": "Я тоже там был, никуда не сбегал".

    Выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор попросил для Р.Рагимова 6 лет тюремного заключения.

    Отметим, что авария произошла 8 ноября прошлого года в Сабаильском районе Баку. По факту следственным отделом районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК.

    Напомним, что 17-летний Р.Рагимов является сыном бизнесмена, главы ОАО "Xırdalan Xəz" Акифа Рагимова.

    Погибшая в аварии К.Алекперова была дочерью шехида Эльтона Алекперова.

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