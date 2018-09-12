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    Прокурор попросил наказания для укравших 67 тыс. манатов из дома известной спортсменки

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу в отношении Ниджата Исрафилова и Наргиз Фараджевой, обвиняемых в похищении из дома спортсменки Фариды Азизовой крупной суммы денег.

    По сообщению Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова выступил гособвинитель.

    В своем выступлении прокурор попросил приговорить Н.Исрафилова к 8 годам и 6 месяцам, а Н.Фараджеву к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Гособвинитель потребовал ареста Н.Фараджевой в зале суда.

    Ф.Азизова в своем выступлении попросила для Н.Исрафилова самого тяжелого наказания.

    Очередное заседание суда назначено на 19 сентября.

    Напомним, что в сентябре минувшего года из квартиры профессиональной тхэквондистки, призера чемпионатов мира и Европы Фариды Азизовой в Ясамальском районе был похищен сейф, в котором хранилось 70 тыс. манатов.

    Спустя несколько месяцев были арестованы житель Гянджи Ниджат Исрафилов и Наргиз Фараджова, похитившие из дома спортсменки сейф с 35 тыс. манатами и 18,8 тыс. долларами. Как оказалось, Н.Исрафилов состоял в любовной связи с подругой Ф.Азизовой.

    Похитители были задержаны сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП.

    Они обвиняются по статье 177.3.2. УК Азербайджана.

    Во время предварительного следствия в отношении Н.Фараджевой была избрана мера пресечения - полицейский надзор.

    Н.Исрафилов ранее был судим.

    Напомним, что Ф.Азизова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в 2013 году и на чемпионате Европы в 2014 году в Баку. Кроме того, она завоевала серебряную медаль на Европейских играх 2015 года.

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