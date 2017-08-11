Прокурор попросил наказания для уклоняющегося от выплаты налогов предпринимателя

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Насиба Гасанова, обвиняемого в уклонении от выплаты налогов.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Шекера Мамедова выступил гособвинитель.

Прокурор попросил приговорить Н. Гасанова к лишению свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев.

Выступивший на заседании представитель министерства налогов потребовал удовлетворить гражданский иск.

После адвокат обвиняемого сообщил, что не готов к выступлению. Он попросил у суда время для подготовки к выступлению.

Отметим, что Н. Гасанов занимался предпринимательской деятельностью. У него был магазин в торговом центре "Садарак". Согласно обвинению, Н. Гасанов обвиняется в уклонении от выплаты налогов. У него имеется долг перед министерством налогов в размере 27 тыс. манатов.

Ввиду укрывательства Н. Гасанова от следствия, бизнесмен был объявлен в розыск правоохранительными органами.

Информация об этом была размещена и на сайте "Интерпол". Сообщалось, что 57-летний Н. Гасанов обвиняется по статье 213 (уклонение от налогов) УК. Из-за того, что он покинул Азербайджан, он был объявлен в международный розыск, было сделано обращение в "Интерпол" для его задержания.

Позже Н. Гасанов был задержан на территории Азербайджана, в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.