Прокурор попросил наказания для продававшего в Баку трамадол родственника экс-министра

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу Натика Гасымова, Хатиры Имамалиевой и Аиды Джафаровой по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих медикаментов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова в качестве свидетеля выступил Натик Мирзаев.

Он сообщил, что приходится Н.Гасымову шурином. После он сказал, что работает в одном из бакинских кафе.

Прокурор в своем выступлении попросил для Н.Гасымова 7 лет, Х.Имамалиевой и А.Джафаровой по 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Гособвинитель потребовал ареста в зале суда обеих женщин.

Очередное заседание суда назначено на 22 июля.

Отметим, что по официальной информации, работники аптеки, расположенной по адресу: Баку, Насиминский район, ул.Асифа Магеррамова, 11а, незаконно продали 50 таблеток не относящихся к наркотическим и психотропным средствам сильнодействующий препарат Contramal 150 SR (Tramadol HCl 150 мг).

Во время следствия в аптеке был произведен обыск. В ходе обыска были обнаружены сильнодействующие препараты, не относящиеся к наркотическим и психотропным "Контрамал 150 SR", не имеющих госразрешения "Бензилбензоат”, "Хрондроксил GEL 100 мл", "MGK Бараглин № 100", "Силентекс N 30", "Имунитекс N 30", "Мукалтин 50 мг № 10", "Димедрол 50 мг № 10", и др.

Во время подготовительного заседания суда было установлено, что арестованный Н.Гасымов является учредителем и фактическим руководителем Çinar Pharmaceuticals. Женщины работали в аптеке, принадлежащей компании. В отношении них мера пресечения в виде ареста избрана не была, они были переданы под надзор полиции.

В СМИ прошла информация, что Н.Гасымов является родственником экс-министра связи Али Аббасова.