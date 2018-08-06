Прокурор попросил наказания для полковника, совершившего в Баку мошенничество на 1 млн манатов

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в мошенничестве Сахиба Шукюрова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил приговорить С.Шукюрова к 10 годам лишения свободы.

Очередное заседания суда назначено на 8 августа.

Отметим, что С.Шукюров обвиняется в мошенничестве в целом на сумму около 1 млн манатов.

Согласно обвинительному акту, под предлогом трудоустройства Ильгара Алиева и прекращения уголовного дела в отношении дочери некой Ханымбаджи Исмаиловой, он присвоил путем мошенничества достаточно крупную сумму денег.

С.Шукюров обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК.

При уточнении анкетных данных С.Шукюрова на подготовительном заседании стало известно, что он родился в Сабирабадском районе в 1958 году, и на данный момент прописан в Баку.

Было отмечено, что С.Шукюров является бывшим военнослужащим, полковником запаса. Он и ранее обвинялся в мошенничестве и был лишен свободы на несколько лет.

Напомним, что дочь потерпевшей Ханымбаджи Исмаиловой Хаджар Гулиева и ее сын Сахиб Гулиев были арестованы в 2016 году. Они были задержаны на основе жалобы владельца сети магазинов "Bizim market" Расима Салманова. Указанные лица обвиняются в присвоении путем мошенничества свыше 4 млн манатов родственника Расима Салманова. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Сахиб Гулиев приговорен к 11-ти, а Хаджар Гулиева - к 10,5 годам лишения свободы.