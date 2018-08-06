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    Прокурор попросил наказания для полковника, совершившего в Баку мошенничество на 1 млн манатов

    Очередное заседание суда назначено на 8 августа

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в мошенничестве Сахиба Шукюрова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова выступил гособвинитель.

    В своем выступлении прокурор попросил приговорить С.Шукюрова к 10 годам лишения свободы.

    Очередное заседания суда назначено на 8 августа.

    Отметим, что С.Шукюров обвиняется в мошенничестве в целом на сумму около 1 млн манатов.

    Согласно обвинительному акту, под предлогом трудоустройства Ильгара Алиева и прекращения уголовного дела в отношении дочери некой Ханымбаджи Исмаиловой, он присвоил путем мошенничества достаточно крупную сумму денег.

    С.Шукюров обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК.

    При уточнении анкетных данных С.Шукюрова на подготовительном заседании стало известно, что он родился в Сабирабадском районе в 1958 году, и на данный момент прописан в Баку.

    Было отмечено, что С.Шукюров является бывшим военнослужащим, полковником запаса. Он и ранее обвинялся в мошенничестве и был лишен свободы на несколько лет.

    Напомним, что дочь потерпевшей Ханымбаджи Исмаиловой Хаджар Гулиева и ее сын Сахиб Гулиев были арестованы в 2016 году. Они были задержаны на основе жалобы владельца сети магазинов "Bizim market" Расима Салманова. Указанные лица обвиняются в присвоении путем мошенничества свыше 4 млн манатов родственника Расима Салманова. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Сахиб Гулиев приговорен к 11-ти, а Хаджар Гулиева - к 10,5 годам лишения свободы.

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