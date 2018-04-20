Прокурор попросил наказания для обвиняемого в мошенничестве в отношении племянника Зии Мамедова

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу обвиняемого в мошенничестве известного спортсмена, тренера по виду борьбы К-1 Ровшана Хейбятова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева выступил государственный обвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил приговорить обвиняемого к 8 годам лишения свободы.

Судебное заседание будет продолжено 27 апреля.

Отметим, что в качестве потерпевшего по уголовному делу признан Эльнур Мамедов - сын брата бывшего министра транспорта Зии Мамедова экс-депутата Эльтона Мамедова.

Обратившись в Главное управление полиции города Баку, Эльнур Мамедов заявил о злоупотреблении Р.Хейбятовым его доверием и присвоении путем мошенничества крупной суммы денег. В отношении задержанного Р.Хейбятова была избрана мера пресечения в виде ареста и, после 5-месячного задержания, его отпустили под домашний арест.

Согласно обвинительному акту, Э.Мамедов отдал Р.Хейбятову 200 000 долларов и отправил его по делам в Турцию.

Р.Хейбятов попал в соседней стране в аварию и был помещен в больницу. Он сказал, что после ДТП обнаружил, что денег при нем нет. Не поверив ему, Э.Мамедов заявил о присвоении Р.Хейбятовым средств и обратился с жалобой в полицию.

Согласно обвинению, Р.Хейбятов путем мошенничества присвоил 210 000 долларов Э.Мамедова.

Напомним, что Э.Мамедов являлся не только президентом организации "Best of the Best Promotion", но и официальным представителем К-1 по Азербайджану и Ближнему Востоку.