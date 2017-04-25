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    Прокурор попросил наказания для криминального авторитета, известного по прозвищу "Дели Самир"

    Очередной судебный процесс назначен на 28 апреля© Report.az

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу Самира Асланова, обвиняемого в незаконном хранении оружия и незаконном обороте наркотических средств, а также Фикрета Эфендиева, обвиняемого в вымогательстве путем угроз.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова выступил государственный обвинитель.

    В своем выступлении прокурор попросил лишить С.Асланова свободы сроком на 13 лет, а Ф.Эфендиева – на 11 лет и 6 месяцев.

    Очередной судебный процесс назначен на 28 апреля.

    Отметим, что в марте 2015 года в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сураханского районного управления полиции, были задержаны жители Баку Ф.Эфендиев и С.Асланов. У названных лиц были обнаружены и изъяты один автомат и 10 г героина.

    С.Асланов известен в криминальном мире как "Дели Самир" ("Безумный Самир").

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