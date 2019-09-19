Прокурор попросил наказания для Гусейна Абдуллаева

В Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Габиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намика Бабаева, Интигама Сулейманова, Пярвиза Кязымова, Заура Гулиева и Назима Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Габиба Гасанова государственный обвинитель попросил приговорить Гусейна Абдуллаева к 8, Намика Бабаева к 8, Иинтигама Сулейманова к 6 и Назима Алиева к 6 годам лишения свободы.

Прокурор попросил для бывших сотрудников ГПС условного наказания с испытательным сроком 4 года.

Также сторона обвинения попросила суд оштрафовать мать Г.Абдуллаева Зейнаб Абдуллаеву на 5 тыс. манатов.

Сам Г.Абдуллаев отверг выдвинутые против него обвинения и назвал дело сфабрикованным.

Сторона защиты попросила времени для выступления.

Процесс продолжится 26 сентября.

Отметим, что по официальной информации, согласно уголовному делу, возбужденному 14 февраля 2018 года в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД на основе обращений разных граждан, Бабаев Намик Исмихан оглу, управлявший по поручению Г.Абдуллаева предприятием ОАО "Araz İnşaat", войдя в преступный сговор с другими лицами, сдавал в аренду различным компаниям принадлежащие Обществу объекты, и при этом сообщал другим акционерам неверную информацию о том, что прибыль в размере 1 миллион 374 тысячи манатов уходила на различные расходы, в том числе коммунальные. Таким образом, им были присвоены дивиденды в размере 13 373 маната. Следствием были установлены факты мошенничества с нанесением крупного материального ущерба пострадавшим лицам.

Некоторые из обвиняемых - сотрудники ГПС. По этой причине уголовное дело было направлено в Бакинский военный суд.

По делу проходят 28 потерпевших.

Напомним, что в отношении обвиняемых по делу З.Абдуллаевой, Г.Ибрагимова, З.Гулиева и П.Кязымова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.