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    Прокурор попросил наказания для экс-сотрудника ликвидированного МНБ

    Очередное заседание суда назначено на 10 января

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу экс-сотрудника ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) Вугара Аллахвердиева, обвиняемого в мошенничестве и присвоении полномочий должностного лица.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова завершилось судебное следствие.

    В своем выступлении государственный обвинитель попросил приговорить В.Аллахвердиева к 9 годам лишения свободы.

    Очередное заседание суда назначено на 10 января.

    Согласно обвинительному акту, находясь в тюрьме, В.Аллахвердиев, злоупотребив доверием или путем обмана получил от осужденных лиц и их близких родственников деньги.

    Отметим, что обвиняемый в мошенничестве В.Аллахвердиев работал в ликвидированном МНБ.

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