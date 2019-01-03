Прокурор попросил наказания для экс-сотрудника ликвидированного МНБ

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу экс-сотрудника ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) Вугара Аллахвердиева, обвиняемого в мошенничестве и присвоении полномочий должностного лица.
Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова завершилось судебное следствие.
В своем выступлении государственный обвинитель попросил приговорить В.Аллахвердиева к 9 годам лишения свободы.
Очередное заседание суда назначено на 10 января.
Согласно обвинительному акту, находясь в тюрьме, В.Аллахвердиев, злоупотребив доверием или путем обмана получил от осужденных лиц и их близких родственников деньги.
Отметим, что обвиняемый в мошенничестве В.Аллахвердиев работал в ликвидированном МНБ.
İsmayıl NəsibliАвтор новости