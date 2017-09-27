Прокурор потребовал наказания для бывших сотрудников Международного банка

© Report

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главного специалиста кредитного отдела Гарадагского филиала ОАО "Международный банк Азербайджана" Эльнура Гусейнова, Азера Исмайлова и Агили Пириевой, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил для Э. Гусейнова 11 лет, А. Пириевой - 1год и А. Исмайлова 2 года лишения свободы.

В настоящее время процесс продолжается.

Согласно обвинительному акту, с 5 января 2012 года по 28 августа 2015 года главный специалист кредитного отдела Гарадагского филиала ОАО "Международный банк Азербайджана" Э. Гусейнов с использованием служебного положения обратился к отдельным лицам для оформления на них кредитов. Он дал ложные обещания этим лицам, сказав, что сам будет оплачивать основной и процентный долг по банковскому кредиту.

Э. Гусейнов, подделав подписи граждан Семры Мамедовой, Айдына Гачаева, Эльчина Гахраманова, Гюмрю Гусейновой и Мехди Джавани, оформил на них кредит на 3 тыс. манатов и присвоил деньги себе.

В том же порядке на имя Эльдуза Рзаева он оформил кредит на сумму 10 тыс. манатов и на имя Газанфара Искяндарова - 7 тыс. манатов.

Э. Гусейнов обвиняется по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (совершение мошенничества в особо крупном размере).

А. Пириева и А. Исмайлов обвиняются по статье 308.1 УК (злоупотребление должностными полномочиями). В отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде пребывания под надзором полиции.