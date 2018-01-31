Прокурор попросил наказания для бывших сотрудников Международного банка

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинскому суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиненного в присвоении сотрудника ОАО "Международный банк Азербайджана" Алисултана Мамедова и других сотрудников банка - Рамина Самандарова, Кифаят Самедовой, Хаджалы Джавадова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой выступил гособвинитель.

В своем вступлении прокурор попросил лишить Алисултана Мамедова свободы сроком на 8 лет, Рамина Самандарова – 6 лет, Кифаят Самедову – 2 года, Хаджалы Джавадова – 3 года.

Очередное заседание суда назначено на 7 февраля.

Отметим, что бывший директор Шамахинского филиала ОАО "Международный банк Азербайджана" А.Мамедов обвиняется по статье 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) УК. Остальные также сотрудники банка.

В отношении обвиняемых не избрана мера пресечения в виде ареста.