Прокурор попросил наказания для бывшего сотрудника МНБ

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Эльчина Ахмедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил наказать Э.Ахмедова на 5 лет лишения свободы.

Очередное заседание суда назначено на 10 июля.

Отметим, что по обвинительному акту, Э.Ахмедов злоупотребил доверием граждан, совершил мошенничество в отношении 5 человек. Он пообещал этим людям устроить их на работу в госорганы и мошенническим путем присвоил у них более 50 тыс. манатов.

После Э. Ахмедов не сдержал слова и был арестован на основе жалобы потерпевших, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что Э.Ахмедов ранее был сотрудников ликвидированного министерства нацбезопасности. После он был отстранен от министерства.