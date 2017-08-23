Прокурор попросил наказание для занимающихся в Баку мошенничеством матери и сына

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Гадам Танрывердиевой и ее сына Надира Танрывердиева, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Азада Меджидова было объявлено о завершении судебного следствия.

Прокурор в своем выступлении попросил лишить Г. Танрывердиеву свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев, Н. Танрывердиева – 8 лет.

Очередное заседание суда назначено на 30 августа.

Отметим, что Г. Танрывердиева ранее обвинялась в мошенничестве и была судима. В 2014 году она была обвинена в мошенничестве и приговорена Бакинским судом по тяжким преступлениям к 9 годам заключения. Решением Сумгайытского апелляционного суда она была оправдана ввиду недоказанности вины.

Вышедшая на свободу Г. Танрывердиева вновь совершила мошенничество.

В этот раз стало известно, что в преступлении замешан и ее сын. Мать и сын совершили мошенничество, злоупотребив доверием группы лиц в Абшероне и Сумгайыте. Они были задержаны на основе жалобы потерпевших.

Гадам и Надир Танрывердиевы были обвинены по статьям 178.2.3 (мошенничество, лицом с использованием своего служебного положения), 320.1. (подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков), 320.2 (использование заведомо поддельных документов, указанных в статье 320.1 настоящего Кодекса).