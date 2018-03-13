Прокурор попросил лишить свободы на 6 лет сына бизнесмена, насмерть сбившего дочь шехида

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Рагима Рагимова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова было завершено судебное следствие.

В своем выступлении гособвинитель попросил для Р.Рагимова 6 лет тюремного заключения.

Адвокат обвиняемого попросил время для своего выступления.

Очередное заседание суда назначено на 16 марта.

Отметим, что авария произошла 8 ноября прошлого года в Сабаильском районе Баку. По факту следственным отделом районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК.

Напомним, что 17-летний Р.Рагимов является сыном бизнесмена, главы ОАО "Xırdalan Xəz" Акифа Рагимова.

Погибшая в аварии К.Алекперова была дочерью шехида Элтона Алекперова.