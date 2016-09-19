Прокурор попросил 20 лет тюрьмы для мужчины, убившего женщину

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняемого в убийстве Фахмина Этибар оглу Гадимова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова объявили о завершении следствия.

Затем выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор попросил приговорить Ф.Гадимова к 20-ти годам тюрьмы.

Выступивший Ф.Гадимов заявил, что не совершал убийства.

Очередное заседание суда назначено на 22 сентября.

Отметим, что убийство произошло в феврале этого года на улице Джавадхана Бинагадинского района. В одной из квартир на территории района был обнаружен труп женщины. При осмотре тела было установлено, что женщину задушили.

В ходе расследований сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции была установлена личность убитой. Ею оказалась Садагят Аскерова 1977 г.р.

Удалось также установить личность убийцы. Им оказался 24-летний Фахмин Этибар оглу Гадимов. В предварительных показаниях он заявил, что находился с 39-летней женщиной в гражданском браке и признался, что убил ее на почве ревности.

Ф.Гадимов обвиняется по ст. 120.1 и 120.2.11 УК.