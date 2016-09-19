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    Прокурор попросил 20 лет тюрьмы для мужчины, убившего женщину

    Очередное заседание суда назначено на 22 сентября

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняемого в убийстве Фахмина Этибар оглу Гадимова.  

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова объявили о завершении следствия. 

    Затем выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор попросил приговорить Ф.Гадимова к 20-ти годам тюрьмы. 

    Выступивший Ф.Гадимов заявил, что не совершал убийства. 

    Очередное заседание суда назначено на 22 сентября. 

    Отметим, что убийство произошло в феврале этого года на улице Джавадхана Бинагадинского района. В одной из квартир на территории района был обнаружен труп женщины. При осмотре тела было установлено, что женщину задушили. 

    В ходе расследований сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции была установлена личность убитой. Ею оказалась Садагят Аскерова 1977 г.р. 

    Удалось также установить личность убийцы. Им оказался 24-летний Фахмин Этибар оглу Гадимов. В предварительных показаниях он заявил, что находился с 39-летней женщиной в гражданском браке и признался, что убил ее на почве ревности. 

    Ф.Гадимов обвиняется по ст. 120.1 и 120.2.11 УК. 

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