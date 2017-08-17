Прокурор потребовал для бывших сотрудников охранной фирмы ООО QALA BTX наказание в общей сложности 493 года

© Report

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении директора частной охранной компании ООО Qala BTX Вугара Гусейнова и 37 человек.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева выступил гособвинитель.

В своем выступлении гособвинитель запросил для Вугара Гусейнова наказания в виде лишения свободы сроком на 16 лет, его супруги Назакет Ашуровой – 13 лет, Камиля Байрамова – 15 лет, Мирабталыба Джафарова – 15 лет, Айдына Гасанова – 14 лет, Горхмана Мехдиева - 15 лет, Фариза Бабаева - 14 лет, Эльшана Узалова - 14 лет, Шахина Йолчуева - 14 лет, Фармана Мурадова – 14 лет, Эльхана Исмайлова – 13 лет, Санана Гасымова – 14 лет, Сардара Сеидова – 14 лет, Халида Гасымова – 13 лет, Орхана Велизаде – 14 лет, Эмина Азизова – 14 лет, Шахина Гулиева – 14 лет, Джалала Микаилова – 13 лет, Ильхама Бабаева – 13 лет, Ильгара Ильясова – 13 лет, Таги Мамедова – 12 лет, Мамеда Гасанова – 11 лет, Малика Джафарова – 13 лет, Наримана Бабаева – 11 лет, Бабы Баева – 11 лет, Руслана Насирова – 12 лет, Асифа Абдуллаева – 12 лет, Малика Мамедова – 12 лет, Хатаи Таджеддинова – 12 лет, Сабухи Садыгова – 12 лет, Джавида Абдуллаева – 12 лет, Эршада Азимова – 11 лет, Эльшана Азимова – 12 лет, Эльшана Гадирзаде – 12 лет, Мовлана Сулейманова – 12 лет, Мусеиба Мусеибова – 12 лет, Рашида Гейдарова – 11 лет и Мубариза Садыгова - 14 лет.

Отметим, что в 2015 году министерство внутренних дел распространило информацию о бизнесмене, который под предлогом трудоустройства обманывал людей. Согласно информации, должностные лица частных охранных компаний ООО Azər Mühafizə и ООО Qala BTX, злоупотребив доверием отдельных граждан, заполучили у них крупную сумму денег.

В ходе проведенных расследований было установлено, что директор ООО Qala-BTX и ООО Azər Mühafizə Вугар Гусейнов вместе с должностными лицами вышеуказанных компаний - Мирабталыбом Джафаровым, Камилем Байрамовым, Айдыном Гасановым, Фаризом Бабаевым и другими создал организованную группу. Члены группы под предлогом устройства на работу отдельных лиц и перевода денег на депозитный счет общества, собрали с них различные суммы денег, частично выплачивая им заработную плату до ноября 2014 года, затем присвоили эти деньги. Таким образом, эти лица совершили мошенничество в отношении граждан в столице, других городах и районах республики.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. В отношении В. Гусейнова, М. Джафарова, К. Байрамова, А. Гасанова и Ф. Бабаева была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении остальных – домашнего ареста.