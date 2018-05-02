Прокурор попросил арестовать мошенников, обманувших ашуга Намика

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу в отношении Рашада Бабаева и Эльнура Гасанова, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова, выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил приговорить Р.Бабаева к 8-ми годам, Э.Гасанова к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он потребовал арестовать обоих в зале суда.

По обвнительному акту работавший водителем компании Best Comp Group Р.Бабаев вместе со знакомым Эльнуром Гасановым, сговорившись, обманули менеджера по продажам фирмы Эльчина Мамедова, и, заявив, что у них имеется покупатель, 18 августа 2015 года забрали со склада 70 ноутбуков марки HP на 34 тыс. 400 манатов. Затем они продали компьютеры другому магазину и присвоили деньги себе.

Кроме того, они обвиняются присвоении в 2014-2015 годы 70 тыс. 550 манатов Агиля Мамедова, 54 тыс. 500 манатов у Намига Гусейнова и 53 тыс. 500 манатов у Габиля Ганифаева.

В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Напомним, что одним из потерпевших от рук мошенников является известный ашуг Намиг Фархадоглы. Он сам присутствовал на предварительном заседании суда.