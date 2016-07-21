Прокурор попросил 18 лет лишения свободы для убийцы брата

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу Эльхана Габибова, убившего своего брата.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева было объявлено о завершении следствия.

Затем выступил государственный обвинитель, который попросил для Э.Габибова 18 лет лишения свободы.

Очередное заседание суда назначено на 22 июля.

Отметим, что случай произошел на территории Наримановского района. 45-летний Э.Габибов поспорил со своим 43-летним братом Абульфатом во дворе здания, где они живут. На почве конфликта Э.Габибов нанес своему брату несколько ударов ножом, который носил при себе. Он также несколько раз ударил А.Габибова арматурой по голове. В результате 43-летний А.Габибов скончался на месте. Э.Габибов был задержан. В Наримановской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК. По информации, Э.Габибов является душевнобольным. У убитого брата также были психические расстройства. Их третий брат несколько лет назад без видимой причины покончил с собой, выбросившись с балкона.