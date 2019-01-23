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    Прокурор попросил 12 лет заключения для брата экс-министра внутренних дел Нахчывана

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении брата бывшего министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Ахмеда Ахмедова Аваза Ахмедова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева было объявлено о завершении судебного разбирательства.

    Прокурор в своем выступлении попросил лишить обвиняемого свободы сроком на 12 лет.

    Очередное заседание суда назначено на 6 февраля.

    Согласно обвинительному акту, Аваз Ахмедов обвиняется в присвоении путем угроз 140 тысяч долларов у Рашада Тахирова и Хормета Аскерова.

    Х.Аскеров ранее был начальником медицинской службы ВВС министерства обороны, полковником медицинской службы. В декабре 2015 года освобожден от должности министром Закиром Гасановым.

    Х.Аскеров также арестован в связи с мошенничеством, в настоящее время идет предварительное следствие. Против него также выдвинуто обвинение о совершении мошенничества в отношении другого потерпевшего по данному делу Р.Тахирова.

    Х.Аскеров приходится родственником супруге Р.Тахирова.

    Напомним, что брат бывшего министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Ахмеда Ахмедова Аваз Ахмедов работал в нескольких госорганах.

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