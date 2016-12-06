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    Прокурор попросил 12 лет тюрьмы для бывшего заведующего сектором УМК

    На процессе выступил гособвинитель

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по головному делу теолога, бывшего заведующего сектором Управления мусульман Кавказа Эльшана Мустафаоглу, обвиняемого в государственной измене.

    Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова  выступил государственный обвинитель.

    В своем выступлении прокурор попросил для Э.Мустафаоглу наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет. 

    Очередное заседание суда назначено на 13 декабря. 

    Отметим, что Э.Мустафаоглу был арестован в 2014 году. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.

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