Прокурор попросил 12 лет тюрьмы для бывшего заведующего сектором УМК

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по головному делу теолога, бывшего заведующего сектором Управления мусульман Кавказа Эльшана Мустафаоглу, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова выступил государственный обвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил для Э.Мустафаоглу наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Очередное заседание суда назначено на 13 декабря.

Отметим, что Э.Мустафаоглу был арестован в 2014 году. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.