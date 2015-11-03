​Прокурор запросил 10 лет для лиц, совершивших кражу из квартиры известного хирурга

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по делу обвиняющихся в воровстве жителя Астары Эльвина Алиева и его двоюродного брата Анара Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова выступил гособвинитель.

Прокурор запросил для каждого из обвиняемых по 10 лет тюремного заключения.

Очередной судебный процесс назначен на 10 ноября.

Напомним, что в апреле этого года в результате оперативных мероприятий сотрудников 37 отделения полиции Хатаинского РУП, отделения полиции города Лянкяран и отделения полиции Астары был задержан Эльвин Алиев, укравший из квартиры жителя Хатаинского района Кязыми Мирджалала Миркязим оглу 3000 манатов и 7500 долларов.

Была установлена также причастность к преступлению Анара Алиева. В ходе расследования выяснилось, что украденные из квартиры золотые изделия были проданы жителю Лянкярана Физули Зейналову. В результате оперативно-розыскных мероприятий Ф.Зейналов был задержан.

Отметим, что Кязыми Мирджалал (1977 г.р.), в квартире которого была совершена кража, является известным хирургом-трансплантологом.

В настоящее время он работает завотделом хирургии и трансплантации органов в Центральной больнице нефтяников Минздрава Азербайджана.