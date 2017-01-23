Прокурор подал протест на приговор в отношении директора AVİS

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Подан апелляционный протест прокурором и апелляционная жалоба на приговор в отношении Эльмира Махарова, обвиняемого в искусственном завышении цен.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 26 января.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Сахибхана Мирзоева.

Отметим, что Э.Махаров был задержан 29 января прошлого года сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральной прокуратуре.

Он обвинялся по ст.ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических либо юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства) и 200.1 (обман потребителей с причинением крупного ущерба) УК. В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям в отношении Э.Махарова была применена ст. 70 и он был приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Он был освобожден в зале суда. Не согласившись с приговором, государственный обвинитель подал апелляционный протест. Э.Махаров также обратился в Бакинский апелляционный суд и попросил вынесения оправдательного приговора.