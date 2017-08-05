Прокурор подал протест на приговор по делу убившего в Баку своего шурина

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ в Баку гособвинитель подал апелляционный протест по приговору в отношении Тахмасиба Фараджова, обвиняемого в убийстве своего шурина с особой жестокостью.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 9 августа.

Дело рассмотрят под председательством судьи Эльшада Шамаева.

Отметим, что убийство произошло 4 января текущего года. Житель города Нахчыван Т.Фараджов в арендуемой квартире на территории Хатаинского района на почве конфликта нанес своему родственнику, ранее судимому жителю Сабирабадского района Ровшану Джафарову ножевое ранение. Р.Джафаров умер на месте происшествия.

В результате проведенных сотрудниками 34-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции оперативно-следственных мероприятий Т.Фараджов был задержан.

Во время расследования стало известно, что убитые Р.Джафаров и Т.Фараджов приходились друг другу шурином и зятем. Пришедший 4 января к съемную квартиры сестры, чтобы поздравить ее семью с праздником 35-летний Р.Джафаров поспорил с Т.Фараджевым. Увидевший, что пьяный Р.Джафаров никак не успокоится, Т.Фараджов нанес ему смертельные ножевые ранения. Во время предварительного следствия Т.Фараджов сообщил, что ударил шурина из-за ругательства. Сестра Р.Джафарова в момент инцидента была дома.

Т.Фараджов был обвинен по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Решением Бакинского суда по тяжким преступления Т.Фараджов был приговорен к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения.