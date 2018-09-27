Прокурор подал апелляционный протест на приговор в отношении экс-председателя правления AtraBank

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Государственный обвинитель подал апелляционный протест на решение в отношении бывшего председателя правления AtraBank Эльмихана Набиева, обвиняемый подал апелляционную жалобу.

Как сообщает Report, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное заседание.

На заседание были уточнены анкетные данные обвиняемого и аргументы апелляционного протеста.

Очередное заседание суда назначено на 10 октября.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено следствие в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ликвидируемого ОАО AtraBank Набиева Эльмихана Наби оглы.

Во время следствия возникли подозрения, что, будучи председателем правления ОАО AtraBank, Э.Набиев в нарушение банковского законодательства, с целью предотвращения ликвидации банка и создания видимости требуемого Центральным банком совокупного капитала, организовал формальные, не имеющие никакой деятельности частные предприятия, которым выдал 8 млн 405 тыс. манатов незаконных кредитов. Также было выявлено, что он оформил на имена различных физических лиц кредиты на сумму 809 тысяч манатов, которые затем присвоил.

Э.Набиеву, подозреваемому в присвоении чужого имущества в крупном размере, инкриминируются статьи 179.3.2 (Присвоение в крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям на рассмотрение.