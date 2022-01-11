По делу экс-председателя правления ОАО «Азерхалча» выступил гособвинитель

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу экс-председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова, который умер будучи под домашним арестом.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу экс-председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова, который умер будучи под домашним арестом.

Как сообщает Report, на заседании, которое проходило под председательством судьи Афгана Гаджиева, выступил гособвинитель Вугар Гулиев.

Прокурор отметил, что обвинения, выдвинутые в отношении В.Мурадова, подтвердились доказательствами, а также проведенными экспертизами. Он предложил признать В.Мурадова виновным по выдвинутым статьям.

Гособвинитель заявил, что поскольку В.Мурадов умер в период судебного следствия, наказание ему, конечно же, не должно назначаться.

Отмечено, что должна быть обеспечена выплата гражданского иска на сумму в 640 922 манатов, который был подан Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджана.

Прокурор заявил, что нужно снять арест, наложенный на квартиру В.Мурадова, находящуюся по адресу Ясамальский район, пр. Иншачылар, дом 14, кв. 5. Остальное арестованное и конфискованное имущество должно быть направлено на возмещение ущерба.

Представитель Государственной налоговой службы (потерпевшая сторона) попросил о выплате в госбюджет материального ущерба стоимостью в 640 922 манатов, нанесенного обвиняемым в результате преступной деятельности, также о выплате в налоговые органы средств, полученных от продаж (по решению Бинагадинского районного суда) имущества стоимостью 19 млн 144 тыс. 554 манатов и активов акций стоимостью 11 млн 442 тыс. 490 манатов.

Адвокат обвиняемого попросил время для выступления защиты.

Напомним, В.Мурадов скончался ночью 4 ноября 2021 года от онкологического заболевания.

Ранее, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что ООО "Азер-Ильма", учредителем и фактическим руководителем которого являлся Видади Мурадов во время работы на указанной должности, сдавала административное здание, расположенное на территории города Баку, в аренду ОАО "Азерхалча" по стоимости, превышающей рыночные цены; денежные средства, принадлежащие ОАО "Азерхалча", были переведены на банковские счета отдельных юридических лиц, путем заключения формального договора с целью их дальнейшего обналичивания. Кроме того, были установлены факты по необоснованному завышению объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, строительство которых осуществлялось на территории страны; осуществлению более дешевых и некачественных работ и совершению других незаконных методов хищения путем присвоения и растраты вверенных Мурадову денежных средств на общую сумму 21 млн 673 тыс. манатов. Также выявлены подозрения в умышленном уклонении от уплаты налогов в государственный бюджет в особо крупном размере на общую сумму 640 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову было предъявлено обвинение по статьям 179.4, 213.3, 308.2 и 313 УК АР, по решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству по решению суда был обеспечен арест жилых и нежилых помещений на общую сумму 30 млн 587 тыс. манатов, а также акций и активов ООО "Азер-Ильма" на имена обвиняемого В. Мурадова и членов его семьи.