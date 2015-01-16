Прокурор города Баку распорядился по поводу установления личности скрывшихся с места ДТП водителей

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "В последние годы вызывают обеспокоенность преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Как заявляет Report, об этом сказал прокурор города Баку Азиз Сеидов на обширном совещании, посвященном предстоящим планам и работам, проведенным в 2014 году в области борьбы с преступностью, укрепления законодательных и юридических правил, защиты прав и свобод граждан.

По его словам, в течение года в центре внимания прокуратуры г.Баку были ДТП с летальными исходами.

Как результат проведенных предупредительных и профилактических мероприятий, по сравнению с 2013 годом, в прошлом году статистика ДТП с летальными исходами заметно сократилась, были достигнуты положительные результаты и в установлении личности скрывшихся с места происшествия водителей.

На совещании прозвучало адресованное к каждому сотруднику прокуратуры требование по поводу принятия необходимых мер для своевременного выявления и ликвидации недочетов и допущенных правонарушений.