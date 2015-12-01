​Прокурор города Баку побывал в Нардаране

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Прокурор города Баку Азиз Сеидов побывал в Нардаране.

Как сообщает сотрудник Report, А.Сеидов интересовался проведенной в поселке спецоперацией.

Отметим, что сегодня в 08:00 в поселке приступили к спецоперации. Согласно соответствующему плану, в поселок было введено ограниченное количество личного состава, регулярной полиции и внутренних войск министерства внутренних дел. В определенных местах были установлены посты. В настоящее время в зоне спецоперации действует оперативно-следственная группа Генпрокуратуры, министерств Внутренних дел и Национальной безопасности.