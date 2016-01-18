Прокуратура Ясамальского района внесла ясность в утверждения об избиении и убийстве журналиста

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Прокуратура Ясамальского района внесла ясность в утверждения об избиении и убийстве на улице сотрудника газеты "Республика" Сабира Мустафаева.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, утверждения об избиении и убийстве журналиста С.Мустафаева необоснованны и не нашли своего подтверждения.

По информации прокуратуры, потеря журналистом сознания на улице и его смерть произошла на глазах у находившихся поблизости прохожих: "Утверждения о его избиении и убийстве ложные, поэтому уголовное дело по факту смерти журналиста Сабира Мустафаева не было возбуждено".

Отметим, что инцидент произошел 16 января перед станцией метро "Эльмляр Академиясы". Сотрудник газеты "Республика" Сабир Мустафаев потерял сознание и умер. Его брат Сахавет Мустафаев утверждает, что 64-летнего С.Мустафаева избили и убили.