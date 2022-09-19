Прокуратура вынесла предупреждение лицу, распространяющему недостоверную информацию об Азербайджанской армии

Генпрокуратура вынесла предупреждение лицу, распространяющему недостоверную информацию об Азербайджанской армии.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"В то время, когда Вооруженные Силы Азербайджана решительно пресекают армянские провокации против территориальной целостности и суверенитета нашей страны, в различных социальных сетях наблюдается распространение различной информации провокационного характера в целях дискредитации Азербайджанской армии и военных.
На личной странице Хасмамедова Талеха Видади оглы в социальной сети Facebook была выявлена публикация от 16.09.2022 года о том, что отец одного из военнослужащих сверхсрочной военной службы, уроженца Имишлинского района, погибшего 13 сентября текущего года при предотвращении вооруженной провокации на границе с Арменией, заплатил 3000 манатов за поступление сына на службу. В ходе расследования, проведенного военной прокуратурой Азербайджана, Талех Хасмамедов сообщил, что, прочитав в социальной сети данную информацию, он поделился ею в своем аккаунте, и что, на самом деле, он не имеет дополнительной информации.
Также было установлено, что среди военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, погибших в сентябре 2022 года, нет проживающих или зарегистрированных в Имишлинском районе.
До сведения Талеха Хасмамедова был доведен незаконный характер распространения неуточненной информации об Азербайджанской армии и вынесено предупреждение.
Также Военная прокуратура продолжает расследование видеообращений Ахмедова Санана Фуад оглу, брата шехида Сабухи Ахмедова, опубликованных в социальных сетях 14-15 сентября 2022 года. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.", - сообщили в пресс-службе.