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Прокуратура вынесла предупреждение лицу, распространяющему недостоверную информацию об Азербайджанской армии

Прокуратура вынесла предупреждение лицу, распространяющему недостоверную информацию об Азербайджанской армии Генпрокуратура вынесла предупреждение лицу, распространяющему недостоверную информацию об Азербайджанской армии.
Происшествия
19 сентября 2022 г. 13:21
Прокуратура вынесла предупреждение лицу, распространяющему недостоверную информацию об Азербайджанской армии

Генпрокуратура вынесла предупреждение лицу, распространяющему недостоверную информацию об Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В то время, когда Вооруженные Силы Азербайджана решительно пресекают армянские провокации против территориальной целостности и суверенитета нашей страны, в различных социальных сетях наблюдается распространение различной информации провокационного характера в целях дискредитации Азербайджанской армии и военных.

На личной странице Хасмамедова Талеха Видади оглы в социальной сети Facebook была выявлена публикация от 16.09.2022 года о том, что отец одного из военнослужащих сверхсрочной военной службы, уроженца Имишлинского района, погибшего 13 сентября текущего года при предотвращении вооруженной провокации на границе с Арменией, заплатил 3000 манатов за поступление сына на службу. В ходе расследования, проведенного военной прокуратурой Азербайджана, Талех Хасмамедов сообщил, что, прочитав в социальной сети данную информацию, он поделился ею в своем аккаунте, и что, на самом деле, он не имеет дополнительной информации.

Также было установлено, что среди военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, погибших в сентябре 2022 года, нет проживающих или зарегистрированных в Имишлинском районе.

До сведения Талеха Хасмамедова был доведен незаконный характер распространения неуточненной информации об Азербайджанской армии и вынесено предупреждение.

Также Военная прокуратура продолжает расследование видеообращений Ахмедова Санана Фуад оглу, брата шехида Сабухи Ахмедова, опубликованных в социальных сетях 14-15 сентября 2022 года. Общественности будет предоставлена дополнительная информация​​.", - сообщили в пресс-службе.

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