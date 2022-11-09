О нас

Прокуратура: В отношении Рашада Даглы возбуждено уголовное дело

Прокуратура: В отношении Рашада Даглы возбуждено уголовное дело Известный исполнитель мейханы Рашад Даглы (Рашад Амиров) задержан по подозрению в убийстве.
Происшествия
9 ноября 2022 г. 11:06
Прокуратура: В отношении Рашада Даглы возбуждено уголовное дело

Известный исполнитель мейханы Рашад Даглы (Рашад Амиров) задержан по подозрению в убийстве.

Как сообщили Report в Прокуратуре Гарадагского района, рано утром 9 ноября в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Искандера Мехтиева 1979 г.р.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в умышленном убийстве Рашадом Даглы 1984 г. р. своего знакомого И.Мехтиева на почве возникшего между ними конфликта.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Р.Амиров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Расследование по факту продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prokurorluq Rəşad Dağlı ilə bağlı məlumat yayıb

Экслюзивные новости

В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi