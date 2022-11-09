Прокуратура: В отношении Рашада Даглы возбуждено уголовное дело

Известный исполнитель мейханы Рашад Даглы (Рашад Амиров) задержан по подозрению в убийстве.

Известный исполнитель мейханы Рашад Даглы (Рашад Амиров) задержан по подозрению в убийстве.

Как сообщили Report в Прокуратуре Гарадагского района, рано утром 9 ноября в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Искандера Мехтиева 1979 г.р.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в умышленном убийстве Рашадом Даглы 1984 г. р. своего знакомого И.Мехтиева на почве возникшего между ними конфликта.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Р.Амиров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Расследование по факту продолжается.