Прокуратура: В Мингячевире задержан подозреваемый в убийстве жены

14 апреля около 18 часов в городскую прокуратуру Мингячевира поступила информация об убийстве Шаханым Алекперовой, 1997 года рождения.

14 апреля около 18 часов в городскую прокуратуру Мингячевира поступила информация об убийстве Шаханым Алекперовой, 1997 года рождения.

Как сообщает Report, об этом сообщила Мингячевирская городская прокуратура.

Проведенное предварительное расследование выявило обоснованные подозрения в том, что бывший муж потерпевшей Ясин Магеррамов, 1994 года рождения, умышленно убил Шаханым Алекперову, нанеся ей многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По данному факту прокуратурой города Мингячевир возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ясин Магеррамов был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.