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Прокуратура: В Мингячевире школьник убит на почве мести

Прокуратура: В Мингячевире школьник убит на почве мести 10:12
Происшествия
19 ноября 2021 г. 10:46
Прокуратура: В Мингячевире школьник убит на почве мести

18 ноября в прокуратуру города Мингячевир поступила информация об умышленном убийстве Орхана Керимова.

Как сообщили Report в прокуратуре, в ходе проводимого расследования появились обоснованные подозрения, что знакомый потерпевшего Алван Гасымов на почве личных неприязненных отношений с целью мести умышленно убил Орхана Керимова, выстрелив в него 5 раз из пистолета "Макаров".

По факту в прокуратуре города Мингячевир возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.

Алван Гасымов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

По делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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Версия на английском языке Criminal case launched on murder of schoolboy in Azerbaijan's Mingachevir
Версия на азербайджанском языке Prokurorluq: "Mingəçevirdə məktəbli qisas zəmnində güllənərək öldürülüb"

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