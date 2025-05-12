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Прокуратура расследует причины пожара в Гяндже, приведшего к гибели одного человека

Прокуратура расследует причины пожара в Гяндже, приведшего к гибели одного человека Прокуратура расследует причины пожара в Гяндже, приведшего к гибели одного человека
Происшествия
12 мая 2025 г. 18:18
Прокуратура расследует причины пожара в Гяндже, приведшего к гибели одного человека

Прокуратура города Гянджи проводит расследование по факту пожара в жилом доме, в результате которого один человек погиб, а другой получил травмы.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате пожара на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Фикрета Амирова погиб 58-летний Адиль Алиев, 65-летняя Гюльназ Шахмамедова пострадала.

По информации, на месте происшествия были проведены осмотр с участием прокурора-криминалиста и судебно-медицинского эксперта, а также другие процессуальные действия.

По предварительной версии, пожар возник из-за возгорания легковоспламеняющейся жидкости.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə bir nəfərin ölümü və digər şəxsin xəsarət alması ilə nəticələnən yanğınla bağlı araşdırma aparılır

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