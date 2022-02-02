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Прокуратура распространила заявление в связи со взрывом кассетной бомбы в Евлахе

Прокуратура распространила заявление в связи со взрывом кассетной бомбы в Евлахе Прокуратура распространила заявление в связи со взрывом в Евлахе.
Происшествия
2 февраля 2022 г. 13:05
Прокуратура распространила заявление в связи со взрывом кассетной бомбы в Евлахе

Прокуратура распространила заявление в связи со взрывом в Евлахе.

Как передает Report, в заявлении говорится, что на территории Евлахского района 1 февраля около 22:00 зафиксирована смерть жителя Кяльбаджарского района Исмаила Микаилова 1996 г.р., наступившая в результате многочисленных осколочных ранений.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и тела, осуществили другие процессуальные действия.

Проведенное расследование позволяет предположить, что занимавшийся сельскохозяйственной деятельностью И.Микаилов погиб от полученных ранений в результате разрыва кассетной бомбы, сброшенной на эту территорию во время Второй Карабахской войны.

В настоящее время по данному факту в прокуратуре Евлахского района ведется расследование.

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