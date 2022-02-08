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Прокуратура распространила заявление в связи со смертью 15-летней роженицы в Баку

Прокуратура распространила заявление в связи со смертью 15-летней роженицы в Баку Прокуратура распространила заявление в связи со смертью 15-летней роженицы в Баку.
Происшествия
8 февраля 2022 г. 12:46
Прокуратура распространила заявление в связи со смертью 15-летней роженицы в Баку

Прокуратура распространила заявление в связи со смертью 15-летней роженицы в Баку.

Как сообщили Report в прокуратуре Хазарского района, 4 февраля в районную прокуратуру поступила информация о смерти жительницы поселка Бина Хазарского района Н.Р. и ее мертворожденном ребенке.

В ходе расследования выяснилось, что девушка 10 месяцев сожительствовала с Э.М. 1993 г.р. 4 февраля около 14:00 дома девушка родила мертвого ребенка, после чего ей стало плохо. В состоянии комы ее доставили в городскую клиническую больницу № 3, где она скончалась около 18:00 в реанимационном отделении.

Прокуратура с участием судебно-медицинского эксперта осмотрела тела Н.Р. и мертворожденного ребенка, следов насилия не обнаружено.

В настоящее время прокуратура Хазарского района проводит проверку по факту.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ölən 15 yaşlı qızın 10 ay əvvəl ərə verildiyi məlum olub - RƏSMİ

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