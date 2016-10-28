Прокуратура распространила официальную информацию в связи со смертью 2-летнего ребенка в клинике Oksigen

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Прокуратура города Баку распространила официальную информацию в связи со смертельным случаем в частной клинике.

Как сообщает Report, в заявлении прокуратуры говорится, что расследована поступившая в Наримановскую районную прокуратуру информация о смерти жителя Билясуварского района Гасанова Мухаммедали (2014 г.р.) во время хирургической операции в клинике Oksigen 26 октября.

В собранных материалах присутствовал факт смерти человека по неосторожности, поэтому в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 124.1 (убийство, совершенное по неосторожности) УК.

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.