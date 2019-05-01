Прокуратура Баку проверяет причастность врачей к смерти Элины Гаджиевой

"По делу о самоубийстве учащейся Элины Гаджиевой в бакинской школе №162 Бакинская городская прокуратура привлекла к процессу адвокатов и представителей юридического наследника пострадавшей – Азера Нагиева, Севиндж Алиеву и Эмина Исаева".

Об этом Report сообщил Э.Исаев.

По его словам, 23 апреля с юридическим наследником пострадавшей Э.Гаджиевой, - ее матерью Севиль Гаджиевой, был заключен договор об оказании бесплатной юридической помощи, и адвокаты взяли на себя защиту ее прав и законных интересов.

Э.Исаев отметил, что в настоящее по делу о самоубийстве ведется предварительное следствие по статьям 125 (доведение до самоубийства), 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР. Проведение предварительного следствия поручено следователю Э.Джалилову.

Директор полной средней школы № 162 Севиндж Аббасова привлечена в качестве обвиняемой по статьям 143 и 314.2 УК АР, решением Сабаильского районного суда от 16 апреля 2019 года в отношении нее принята мера пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат сообщил, что в следственном органе им сообщили, что в ходе предварительного следствия также будет проводиться разбирательство относительно виновности или невиновности других лиц, в том числе врачей, оказывавших медицинскую помощь Э.Гаджиевой.

Э.Исаев подчеркнул, что председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров ежедневно связывается с защитниками Э.Гаджиевой и интересуется ходом дела.