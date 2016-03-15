​Прокуратура России проверила "Бутырку" после самоубийства гражданина Азербайджана

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Прокуратура проверила СИЗО-2 после самоубийства гражданина Азербайджана; к дисциплинарной ответственности привлечены семь должностных лиц.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным надзорного ведомства, прокуратура Москвы провела проверку обстоятельств самоубийства содержавшегося под стражей в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве 50-летнего гражданина Азербайджана, обвиняемого в совершении ряда насильственных преступлений.

"Установлено, что при содержании мужчины под стражей были допущены грубые нарушения требований статьи 34 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также ведомственных нормативных актов об охране и надзоре за арестованными в местах принудительного содержания. По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве представление об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. Представление рассмотрено", - сообщили в ведомстве, не уточнив, когда произошло ЧП.

Требования прокуратуры исполнены в полном объеме, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены семь должностных лиц следственного изолятора, из которых четверо предупреждены о неполном служебном соответствии.