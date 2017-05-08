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    Прокуратура приступила к расследованиям на обнаруженной в Хачмазе территории массового захоронения

    Были взяты образцы для анализа ДНК

    Хачмаз. 8 мая. REPORT.AZ/ Приступили к расследованиям, связанным с обнаруженным в Хачмазском районе массовым захоронением.

    Об этом северному бюро Report сообщили в Хачмазской районной прокуратуре.

    На обнаруженном в поселке Мугтедир месте массового захоронения побывали официальные представители Хачмазской районной прокуратуры, Хачмазского районного отдела Службы госбезопасности, отделения полиции Хачмазского района. Были взяты образцы, которые направят на анализ ДНК и различные экспертизы.

    В прокуратуре заявили, что в результате анализов удастся определить, к какому периоду относятся обнаруженные останки и причину смерти. 

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