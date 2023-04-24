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Прокуратура: причиной взрыва в Билясуваре стала утечка газа, возбуждено уголовное дело

Прокуратура: причиной взрыва в Билясуваре стала утечка газа, возбуждено уголовное дело Взрыв в жилом доме в Билясуваре, по предварительной версии, произошел из-за утечки газа.
Происшествия
24 апреля 2023 г. 21:24
Прокуратура: причиной взрыва в Билясуваре стала утечка газа, возбуждено уголовное дело

Взрыв в жилом доме в Билясуваре, по предварительной версии, произошел из-за утечки газа.

Об этом Report сообщили в Билясуварской районной прокуратуре.

Согласно информации, сотрудники прокуратуры, МЧС и МВД на месте происшествия принимают все необходимые меры.

На данный момент из-под завалов спасены и госпитализированы два человека, поисково-спасательные работы продолжаются.

По факту в Билясуварской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшее по неосторожности смерть тяжкие последствия), ведется предварительное расследование.

В генпрокуратуре Азербайджана призвали представителей СМИ не распространять неуточненную информацию.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq: “Biləsuvardakı partlayışa qaz sızması səbəb olub, cinayət işi açılıb”

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