Прокуратура: причиной взрыва в Билясуваре стала утечка газа, возбуждено уголовное дело

Взрыв в жилом доме в Билясуваре, по предварительной версии, произошел из-за утечки газа.

Взрыв в жилом доме в Билясуваре, по предварительной версии, произошел из-за утечки газа.

Об этом Report сообщили в Билясуварской районной прокуратуре.

Согласно информации, сотрудники прокуратуры, МЧС и МВД на месте происшествия принимают все необходимые меры.

На данный момент из-под завалов спасены и госпитализированы два человека, поисково-спасательные работы продолжаются.

По факту в Билясуварской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшее по неосторожности смерть тяжкие последствия), ведется предварительное расследование.

В генпрокуратуре Азербайджана призвали представителей СМИ не распространять неуточненную информацию.